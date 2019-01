fra, Novinky

Automobily se spalovacím motorem to budou mít stále těžší. Nordschleife totiž láká čím dál víc výrobců elektromobilů, kteří chtějí dokázat, že v elektřině je budoucnost. Ostatně mají na to předpoklady. Už čínský projekt Nio EP9, který je králem mezi elektromobily, to dokázal s okruhem zajetým za 6:45,9. [celá zpráva]

Nio EP9 v Zeleném pekle

FOTO: Nio

Teď je tu vůz Aspark Owl, který by chtěl jeho rekord převézt do Japonska. Teoreticky by k tomu mohl mít našlápnuto. Pod kapotou jsou čtyři elektromotory s úhrnným výkonem 846 kW (1150 koní) a točivým momentem 764 N.m. Karoserie z uhlíkového kompozitu dává autu neskutečnou lehkost, celkově vůz váží 850 kg.

Nelze se pak divit, že zrychlení z 0 na 100 km/h zabere dvě sekundy a maximální rychlost je 280 km/h. Jistě, není to tak extrémní hodnota jako u jiných aut, ale na okruhu se opravdu víc nevyužije. Na okruhu o délce lehce přes 20 km by měly stačit i akumulátory, které při plném výkonu zvládnou podle výrobce dodávat energii po dráze dlouhé 150 km (v ekonomickém módu až 290 km).

Auto ještě nemá ani jeden majitel. První kusy s cenou asi 80 milionů korun se dostanou k zákazníkům v dubnu 2020, a to v rámci dubajského autosalonu. Takže je jasné, kam první vozy poputují.

Jediný problém by mohli mít výrobci s Volkswagenem I.D., tedy speciálem, který zvládl v rekordním čase závod na Pikes peak. Tenhle elektromobil totiž teď připravují právě na pokoření rekordu zeleného pekla. [celá zpráva] Jenže to je samozřejmě závodní speciál, zatímco Aspark Owl bude „sériový“ model. Vyrobí se 50 kusů.

Volkswagen I.D. R při závodu na Pikes Peak

FOTO: Volkswagen