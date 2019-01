fra, Novinky

Podle webu Deutsche Welle je ve finiši závěrečná zpráva Národní platformy pro budoucnost mobility. Její součástí je komplexní úprava dopravy v Německu tak, aby plánované snížení emisí z dopravy skutečně došlo naplnění. V této zprávě se například uvádí, že by na dálnicích měla být omezena rychlost na 130 km/h, naftové motory by měly přijít o daňové úlevy, a naopak by se měly zavést kvóty na elektromobily a hybridy. V neposlední řadě je zde plán na zvýšení daně na pohonné hmoty od roku 2023.

Zase ty emise

Důvodem pro všechna tato ustanovení jsou samozřejmě emise. Především proto, že Německu se nedaří dodržovat plán jejich snižování. Naopak. V dopravě se dokonce podíl emisí zvyšuje, a to i přes všechna ekologická opatření. Důvodem je zvyšující se blahobyt obyvatelstva, a tedy i stále větší podíl větších a silnějších vozů.

Omezení rychlosti na dálnicích se tak znovu stává do centra pozornosti. Už poněkolikáté. V minulosti se o tom debatovalo v rámci zvýšení bezpečnosti (bylo to vyvráceno statistikou nehodovosti) či snížením hluku a emisí. Nakonec byla vždy celá debata umlčena silnou opozicí, která poukazovala na statistická data, historická fakta a nakonec i na to, že podíl dálnic s neomezenou rychlostí je stejně silně zregulován lokálními omezeními a skutečně neomezených míst je jen málo, a ta vedou po nejodlehlejších místech.

I dnes odborníci a politici argumentují tím, že daná opatření zdraží dopravu v zemi a znesnadní konkurenceschopnost. Zároveň ale souhlasí, že snížit emise je nutné, jinak bude Německo čelit tlaku Bruselu za nedodržení slíbených emisních cílů.

Uvidíme v březnu, kdy bude zpráva Národní platformy pro budoucnost mobility zveřejněna a začne nad ní politická rozprava a uvádění zveřejněných doporučení do praxe.