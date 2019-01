Létající auta, to není nic nového. Roky se tomuto odvětví věnuje třeba i slovenská společnost AeroMobil, své plány odhalila i Toyota, podobně Uber. Říká se však, že při kombinaci odvětví je vždy lepší mít zkušenost především s tím náročnějším. A za technologickou smetánku bylo vždy považováno kosmické a letecké odvětví.

Proto, když se do takového projektu pustí gigant jako Boeing, je dobré mít se na pozoru. V úterý američtí aviatici poprvé úspěšně otestovali prototyp létajícího vozu, který pojmenovali NeXt. Svůj dopravní prostředek označují za „air vehicle”, tedy vzdušné vozidlo.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz