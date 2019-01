fra, Novinky

Automobilky často sahají v rámci svých nej modelů k tomu, že ten vůbec první vůz odvezou na nějakou velmi důležitou aukci automobilů a tam jej nechají vydražit. Výslednou částku pak pošlou na charitu. Stejně tak to dopadlo i s Toyotou Supra s výrobním číslem 1. Aukce skončila ohromným úspěchem, když částka, za kterou byla prodána, překonala všechna očekávání.

Abychom to dali trochu do souvislostí. V rámci této aukce byly vydraženy třeba ještě další dva zajímavé vozy. Prvním je Ford Mustang Shelby GT500. Tohle gigantické kupé s výkonem přesahující 700 koní tu bylo také ve svém prvním kuse a také šlo do aukce ve prospěch charity. Výsledek je ale v přepočtu „pouhých“ 24,7 milionů korun.

Ford Shelby GT500

FOTO: Ford

Prodaný McLaren Senna

FOTO: Barret-Jackson

A teď ještě jeden takový zajímavý vůz. Jistě si pamatujete na nedávno představený McLaren Senna – úchvatný vrchol britské značky. Auto tak úžasné, že firma vyprodala jeho produkci ještě dřív, než vůbec vypustila do světa informaci o tom, co to bude za auto. Všech 120 kusů bylo pryč okamžitě. Kdo ho chtěl pozdě, měl smůlu. Teď se objevila ale šance. Opět ve Scottsdale byl prodáván majitelem vůz s pořadovým číslem 005. O monstrum byl velký zájem. Prodal se za cenu o 50 % vyšší, než je původní cena sériového vozu – 32,7 milionů korun.

A teď si srovnejte všechny tři vozy. Poznáte, že Toyota prodala svůj vůz opravdu za neskutečnou cenu.