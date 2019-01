laz, Právo

Volvo V40 je posledním vozem švédsko-čínské automobilky, které zůstává na základech bývalého majitele, Fordu. Jediný vůz bez modulární platformy SPA, nově pojatého interiéru a dalších specifik moderních vozů této značky už i proto dlouho na trhu nevydrží. Představen byl v roce 2012 a letos by jeho pouť měla skončit.

„Budeme potřebovat další typ karoserie v řadě čtyřicet. Musíme udělat něco kreativnějšího, proto V40 nedostane přímého nástupce,” prozradil pro britský Autocar evropský šéf Volva Lex Kerssemakers. Jedná se tak o další kompaktní prémiový hatchback, který skončí bez nástupce. Podobný osud letos stihne například i Lexus CT, loni skončil prodej DS 4.

Formálního nástupce Kerssemakers označuje jako vysoký vůz, který usnadní nastupování, ovšem respektovat bude stylové pojetí designu exteriéru. Z toho se dá usuzovat možný konkurent například pro BMW X2, tedy jakýsi kupé-crossover. Novinka by měla být uvedena do dvou let. Prapor kompaktní třídy u Volva do té doby ponese SUV XC40. [celá zpráva]