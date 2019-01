fra, Novinky

Ford na autosalonu v Detroitu ústy svého prezidenta pro globální trhy Jima Farleyho potvrdil, že nová verze s hybridní technikou je právě ve fázi vývoje. Automobil, který je typickým příkladem Ameriky, gigantický vůz, jehož nejvýkonnější verze jsou ty nejprodávanější, tak bude elektrifikován.

A nejen to. Další verze by měla být čistě elektrická. Ovšem ta stále čeká na spolupráci Fordu a Volkswagenu, která byla na autosalonu oficiálně oznámena. Výsledkem by měl být právě elektrický crossover. Zkušenosti a technologie z tohoto auta by se pak daly jednoduše transformovat do pickupu.

Rivian R1T

FOTO: Rivian

Kdy nastala změna v myšlení značky? Možná před několika měsíci, když Tesla vykázala extrémní úspěchy se svými elektrickými vozy a oznámila, že bude vyrábět i elektrickou dodávku. Navíc je tu skupina malých firmiček a startupů, které také v tomto trhu budou bojovat o místo na slunci. Ohromný ohlas získal například zajímavý pickup Rivian R1T, který okamžitě po představení podepsal i hromady kontraktů na dodávku samostatných elektrických podvozků i předobjednávek na auto samotné. [celá zpráva]