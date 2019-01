mb, Novinky

Uniklé fotografie nové řady 7, z nichž jsme o některých psali, nelhaly – facelift nové řadě 7 skutečně přihrál zejména novou příď s tenčími světlomety a linkami nárazníku nikoli nepodobnými konceptu Vision Future Luxury. [celá zpráva]

Oproti dosavadní sedmě je největší změna samozřejmě v ledvinkách. Možná nejsou až o tolik větší samy o sobě, BMW hovoří o čtyřicetiprocentním zvětšení, a i dosud byly dost velké – testovali jsme např. verzi M760Li –, ale ve spojení s menšími otvory v nárazníku a tenčími světly jsou opravdu dominantní.

Přídi jednoznačně dominuje ohromná maska chladiče. Velká je ale spíš opticky.

FOTO: BMW 6x

Podle Davida Haidingera z českého zastoupení BMW ovšem větší ledvinky nejsou samoúčelné – zajišťují lepší chlazení motoru, který opět může mít až dvanáct válců. Právě lepší chlazení mimochodem nepřímo vyžaduje nové měření spotřeby paliva a emisí dle normy WLTP.

Za zmínku na přídi také stojí novinka, která se bude hodit zejména v noci – světlomety mají ve standardu adaptivní funkce a za příplatek laserovou technologii. Při pohledu z boku si všimněte nosu auta – kapota je úplně vpředu zakulacená a nos je o 5 cm výše. Je to posun směrem k lepší ochraně nepozorných chodců.

Všimněte si zvýšené přední části kapoty.

Zezadu jsou změny výrazně menší, všimněte si nových světel s linkou přes celou šířku zádě, se světelným podpisem podobným tomu u nové řady 3 či u X4. [celá zpráva]

Nový volant a vylepšení asistenti

V kabině nevidíme po designové stránce mnoho nového, palubní deska je stejná jako dosud, ale změnil se digitální přístrojový štít. Má úhlopříčku 12,3” a je stejný jako v řadě 8, zbavil se dvou kulatých virtuálních budíků ve prospěch variability zobrazení uprostřed. Podobně jako u nové X5.

Uvnitř stojí za zmínku nový volant a hlavně nový přístrojový štít.

Nový je také volant s drobně upravenými ovládacími prvky, které myslí na nejmodernější asistenční systémy. Infotainment v základní výbavě je pojmenovaný BMW Live Cockpit Professional a má navigaci a 10,25” centrální displej.

Nový operační systém, na kterém je infotainment postaven, by měl být rychlejší oproti dosavadnímu. Věci jako vyhřívané a ventilované sedačky s masážní funkcí berte jako samozřejmost.

I vzadu počítejte s vyhřívanými a ventilovanými sedačkami s masážní funkcí a elektrickým nastavováním.

Za zmínku stojí i jízdní asistence, která dle tiskové zprávy znamená další pokrok k autonomní jízdě. Standardně je tu samočinné parkování a aktivní asistent jízdy v pruzích.

Prodeje začínají osmi- a dvanáctiválcem



Pod kapotou neproběhly velké změny, pár odlišností tu ale přece jen je. Ve chvíli uvedení do prodeje budou k mání dvě benzinové varianty – M760Li a 750i. Ta první má dvanáctiválec o objemu 6,6 litru, výkonu 585 koní a točivém momentu 850 N.m, druhou pohání 4,4litrový osmiválec o 530 koních a 750 newtonmetrech.

S V12 má nová sedma zrychlit na stovku za 3,8 sekundy, dosáhnout elektronicky omezené maximálky 250 km/h a spotřebovat 12,5 l benzinu na 100 km. Osmiválec zvládá stovku za 4 s, maximálka je stejná, spotřeba má být 9,5 l/100 km.

Zezadu není rozdílů mnoho, největší jsou ve světlech.

Fandíte-li spíše naftě, hned zkraje bude k mání několik verzí třílitrového šestiválce. Verze 730d nabídne 265 koní a 620 N.m, zrychlení na stovku za 5,8 s se čtyřkolkou a 6,1 s bez ní, a spotřebu 5,7 l/100 km se čtyřkolkou a 5,5 l/100 km bez ní.

Silnější 740d nabídne 320 koní a 680 N.m, což stačí ke stovce za 5,3 s, spotřeba má být 6 litrů na sto. Vrcholem je verze 750d, která dává 400 koní a 760 N.m, stovku má za 4,6 s a má také spotřebovávat 6 l/100 km. Obě tyto verze jsou zatím k mání jen s pohonem všech kol, všechny dieselové varianty mají maximálku elektronicky omezenou na 250 km/h.

Osmistupňová automatická převodovka je standardem.

Hned zkraje bude k mání také plug-in hybrid 745e, a to s pohonem zadních nebo všech kol. Kombinuje třílitrový benzinový motor o 286 koních a 450 N.m s elektromotorem o 113 koních a 265 N.m pro kombinovaný výkon ústrojí 394 koní a 600 N.m. Stovku mají tyto verze v časech od 5,1 do 5,3 sekundy a spotřeba má být od 2,1 do 2,6 l/100 km.

Samozřejmě se dají očekávat i další zážehové čtyř- a šestiválce. Ovšem kdy do nabídky přijdou a jak moc se budou jejich parametry lišit od dosavadní sedmy, se zatím nechejme překvapit.

Před faceliftem mělo sedmičkové BMW masku menší, světlomety naopak větší.

FOTO: Jan Handrejch, Právo