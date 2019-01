Řada F má stále úspěch. Ford vloni prodal dva tyto pick-upy za minutu

Není to Škoda Octavia, není to dokonce ani Volkswagen Golf, není to ani Toyota Corolla. Je to napůl náklaďák, který by řada Evropanů nevměstnala do své garáže a jenž má pod kapotou nejméně šest válců. A prodává se ohromně.