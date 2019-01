fra, mb, Novinky

Když šéf značky Infiniti Christian Meunier vstupuje v průběhu tiskové konference na detroitské pódium, chybí vedle něj jedna podstatná věc - auto, které představuje.

Infiniti QX Inspiration, zobrazující vizi elektromobility značky, totiž nepřijelo - zůstalo pod plachtou v zákulisí. Co přesně stálo za tímto zádrhelem, není jasné. Značka hovoří pouze o „technických obtížnostech”.

Infiniti QX Inspiration

FOTO: Infiniti 4x

Šéf komunikací Infiniti Trevor Hale s úsměvem označil QX Inspiration za „temperamentní primadonu”, píše agentura AP. Automobilka nicméně zveřejnila fotografie vozu, takže se na něj můžeme podívat, i když detroitská premiéra tak úplně nevyšla.

Interiér je hodně futuristický.

Samozřejmě že QX je dnes už vyráběný model, takže tak jednoduché to není. Celé jméno je Infiniti QX Inspiration, ale je jasné, kam tímhle značka míří. Ano, tohle bude náhrada na současné QX, ale na elektrické platformě.

Karoserie dlouhá 4 650 mm je hladká, a přitom dost dramaticky tvarovaná. Svou zásluhu na tom samozřejmě mají ohromná dvaadvacetipalcová kola zasazená až do rohů karoserie, ale hlavně minimalistický design všech prolisů a světel.

Netradiční je i záď.

Ačkoli auto nevypadá, mělo by být extrémně prostorné. Alfonso Albaisa, senior viceprezident pro globální design, při představování vozu podotkl, že je to pochopitelné. „Tam, kde dřív seděl ohromný osmiválec, dnes je kompaktní jednotka elektromotoru. Takže je možné prostor využít pro posádku.“

Auto má dva elektromotory – jeden pro každou nápravu. A mezi nimi pak je paluba plná akumulátorů. Očekávali jsme, že firma o tomto systému řekne víc, nebo alespoň představí jeho dílčí techniku. Bohužel se tak nestalo. Zůstalo jen u obecných komentářů o snížení hmotnosti, těžiště, jednoduchém pohonu jedné nebo obou náprav.

Zajímavá je středová konzole i s vázičkou.

Infiniti pravděpodobně tuhle techniku uvede do praxe do dvou let. To bychom se měli dočkat minimálně sériové podoby vozu. Uvidíme, jestli si s sebou přinese třeba i protisměrně otevíratelné dveře.