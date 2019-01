fra, Novinky

Koncern Jaguar Land Rover je největší britský výrobce automobilů. Ovšem od dubna do září roku 2018 vykázala firma ztrátu 354 milionů liber, což je v přepočtu asi deset miliard korun. To je hodně nemilá zpráva pro firmu, ale hlavně pro zaměstnance, kterých je v Británii zaměstnáno přibližně 40 000.

Už dřív došlo k zeštíhlení a nucenému odchodu tisícovky zaměstnanců, uzavření závodu v Solihullu a nucené dovolené v továrně v Bromwichi. Jenže to nemusí být všechno.

Podle ředitele Ralpha Spetha se poslední špatné výsledky promítnou do dalších pracovních míst, a to dokonce v řádech desítek tisíc.

Problémy jsou všude



Automobilka vidí velký problém v brexitu. Pokud nebude pořádná dohoda o vystoupení Velké Británie z EU, může to vést k fatálnímu prodražení celé výroby. To se samozřejmě indickému vlastníkovi nelíbí a jednoduše by znovu posílil výroby na Slovensku a v Číně, což už nedávno udělal. A právě dřívější přesun části výroby z Británie ušetřil firmě 2,5 miliardy liber.

Dalším problémem jsou naftové motory. Firma do nich investovala docela velké peníze a dříve táhly prodeje. Zvlášť menší a levnější modely s těmito motory byly velmi oblíbené. Vždyť v Británii se podílely vozy s naftovým motorem na prodejích neuvěřitelnými 90 procenty a celosvětově 45 %. Teď už jsou ale jen málo žádané a firma musí přijít s náhradním řešením.

Stejně tak je problém s prodejem aut v Číně. Trable s obchodním napětím a ekonomickým zpomalením této asijské mocnosti snížily prodeje, které ještě zachraňovaly firemní ekonomiku.