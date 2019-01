mb, Novinky, ČTK

Takovýto zákaz by se týkal většiny lidí, kteří jezdí s obytným přívěsem. Jen loni přitom bylo registrováno více než 30 tisíc takových přívěsů a přes 13 500 obytných aut. Zástupci karavanistických klubů a sdružení proto podle ČTK s návrhem nesouhlasí a budou chtít jeho změnu.

Zákaz by podle novely, kterou předkládají skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD, platil v pracovních dnech od 06:00 do 22:00. Vztahovat by se měl na řidiče vozidel nad 3,5 tuny a právě jízdních souprav delších než sedm metrů.

Má-li jízdní souprava dohromady přes 3,5 tuny váhy nebo 7 metrů délky, vztahoval by se na ni navrhovaný zákaz předjíždění. (Ilustrační foto)

Podle předkladatelů by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu. Ministerstvo dopravy návrh v připomínkovém řízení podpořilo; ministr Dan Ťok (ANO), třebaže v minulosti podobným nápadům nakloněn nebyl, po prosincových problémech na D1 názor změnil.

„Majitelé obytných aut by určitě neměli být postiženi. V žádném případě to nejsou vozidla, která by způsobovala problémy ostatním řidičům při předjíždění,” uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. V rámci Autoklubu funguje Asociace Caravan Clubů, která sdružuje tisícovky členů a desítku klubů.

Přesáhnout délku jízdní soupravy (např. auta s připojeným přívěsem) sedm metrů totiž není velký problém - táhnete-li přívěs za Škodou Octavia Combi, která je dlouhá téměř 4,7 metru, na karavan zbývá už jen zhruba 2,3 metru.

Větší karavany-přívěsy, které ubytují čtyři až šest lidí, klidně sedmimetrovou délku přesáhnou jen samy o sobě. Podle Jana Bizika ze Sdružení dovozců obytných vozidel (OSCAR) se celková délka soupravy zahrnující vozidlo a přívěs pohybuje od zhruba 7,5 do 13 metrů.

„Navíc si nemyslím, že by toto opatření razantně změnilo situaci na našich dálnicích kvůli jednomu úseku D1 o délce 100 kilometrů, naopak, situaci na našich dálnicích jen zhorší,” řekl Bizik. Karavany by totiž musely zůstávat ve stejném pruhu s pomaleji jedoucími kamiony, ale řada souprav s karavanem má podle něj nejvyšší povolenou rychlost soupravy až 110 km/h.

Sedmimetrový limit mohou překonat i některé obytné vozy bez přívěsu. (Ilustrační foto)

Současná právní úprava, která umožňuje omezit předjíždění kamionů s hmotností nad 7,5 tuny prostřednictvím dopravních značek, je podle Bizika dostačující. Příčinu problémů na D1 vidí spíše v nedostatečné infrastruktuře.

Výhrady projevil také místopředseda sněmovního výboru pro dopravu Ondřej Polanský (Piráti), a označil za dostatečnou stávající úpravu, kdy je kamionům na Vysočině zakázáno předjíždění pomocí dopravních značek. Že takové značky na D1 jsou, potvrdil Právu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

V současném znění silničního zákona (č. 361/2000 Sb.), konkrétně v odst. 4 § 36, navíc stojí, že řidič „nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy”.

Vláda se k návrhu asi postaví neutrálně

Legislativci na základě připomínek doporučili kabinetu, aby se k předloze na páteční schůzi postavil neutrálně. Měli by zvážit, zda by byl plošný zákaz přiměřený s ohledem na možné nezamýšlené a nežádoucí důsledky v běžném provozu, stojí v předběžném stanovisku, které v případě schválení pošle vláda poslancům a senátorům.

V pravém pruhu by se mohly podle dokumentu tvořit souvislé kolony, které ztíží přejezdy automobilů z levého pruhu do odbočovacího pruhu z dálnice i najíždění na dálnici z připojovacího pruhu. Navíc, i tento dokument hovoří o tom, že by se zákaz „zřejmě zcela nezamýšleně” vztahoval i na vozidla do 3,5 tuny s přívěsem.