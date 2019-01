fra, Novinky

Základem samozřejmě bude modulární elektrická platforma MEB. Na ní by pak měla stát karoserie, blížící se modelu T-Cross. Podle Auto Expressu by se tak tahle vstupní brána do elektrických vozidel také mohla jmenovat ID Crozz.

Velikostně by auto mělo jen lehounce přesáhnout čtyři metry. Nebude to tedy žádný obr, a tak se do něj vejdou akumulátory s kapacitou 48 kWh. To není moc, ale vzhledem k velikosti auta, jeho hmotnosti a nízkému výkonu vozu by dojezd mohl být dostatečných 330 km dle testů WLTP.

Konkurentem by měl být třeba Hyundai Kona Electric.

FOTO: Hyundai

Stejně jako konkurenční Kia Niro nebo Hyundai Kona by i tohle auto mělo pohon jen jedné nápravy. Elektrický pohon by se prý mohl přesunout k zadní nápravě, takže bychom tu mohli mít ve výrobě VW se zadním pohonem.

Samozřejmě že výroba by probíhala v jednom z upravených závodů na výrobu elektromobilů, které budou v Německu. Pro malý vůz by to měl být ten v Emdenu.