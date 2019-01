fra, Novinky

Už jsme vás informovali o velké právní bitvě, která vzplála v Americe, když se Mahindra rozhodla na tamní trh dovážet svůj teréňáček Roxor. Vypadá jako klasický Jeep CJ, takže koncern Fiat-Chrysler (FCA) si to samozřejmě nechce nechat líbit a snaží se to indickému výrobci zakázat prostřednictvím žaloby. A to i přesto, že Mahindra Roxor není homologována jako auto, ale jako plážové vozítko.

První bitva dobojována

Jeep, respektive FCA už mají první bitvu vyhranou. Komise pro mezinárodní obchod Spojených států totiž ve dvacetistránkovém dokumentu potvrdila, že FCA nemá „smluvně zakázáno prosazovat práva duševního vlastnictví“ vůči společnosti Mahindra.

Jeep CJ-7 (Ilustrační foto)

FOTO: Jeep

Možná si říkáte, že to je snad samozřejmé. Jenže ono to tak úplně nebylo.

Už v roce 2008 totiž Mahindra chtěla uvést v USA model Scorpio. Jeep ale podal proti tomuto vozu rozpor a následně se musely obě strany dohodnout na nové podobě čelní masky, která až příliš nápadně připomínala původní Jeep. Dohoda nakonec byla uskutečněna, ale o rok později Mahindra od dovozu stejně ustoupila.

Právě na tuhle dohodu s Jeepem se Mahindra odvolávala. Pokud jednou padla dohoda s firmou, není možné požadovat znovu další ústupky. Jenže to bylo v roce 2008. Jednalo se o model Scorpio a Roxor je jeho nástupce. A jak úřad zdůvodnil, Mahindra se nakonec stejně dohodou neřídila a její maska chladiče stále připomíná původní Jeep CJ.

Válka pokračuje



I když je to částečná výhra, Mahindru to nezastavilo. Na autosalonu v Detroitu stejně předvede Roxor v celé kráse a už dnes je prý v USA a Kanadě prodáno asi 300 kusů auta.

Nutno podotknout, že nejde ale o dovoz. Díly se vyrobí v Indii a různých částech světa, dovezou se do Auburn Hills v USA a tam se zkompletují. Tím se Mahindra vyhne vysokému clu a díky extrémně nízkým nákladům na výrobu dílů by tak měl být Roxor opravdu levný.