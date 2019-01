fra, Novinky

Nejdřív je třeba si přesněji představit účastníky nehody. Promobot je automatický propagační robot, který se dokáže sám pohybovat, rozpoznávat tváře a odpovídat na různé otázky. Tesla Model S je automobil, který má v sobě zabudovaný autonomní systém, který může za určitých podmínek nahradit řidiče a řídit tak zcela sám. Jako v tomto případě.

A teď k této vážné a hlavně vůbec první nehodě na světě. Stala se na Paradise Road v Las Vegas, kde se skupina promobotů přesouvala z jedné výstavní haly do druhé. Jeden z nich sjel z chodníku a pokračoval v cestě po silnici. Zde ovšem jela tesla, která sice vezla pasažéry, ovšem byla řízená autonomním systémem, a narazila do promobota.

Ten se nárazem převrátil na stranu. „Zranění“, která „utrpěl“ na hlavě, mechanických částech a hlavně na senzorických čidlech, však nebyla slučitelná se „životem“. Ani rychlá pomoc z řad kolemjdoucích ho nezachránila.

Ale teď vážně. Problémů je v dané chvíli několik. Proč promobot sjel na silnici? Je vůbec možné takto „hloupého“ robota poslat na ulici? Co kdyby do něj tesla narazila celou přídí a jeho těžké tělo by proletělo čelním sklem? Stejně tak je otázka, proč tesla nevyhodnotila promobota jako překážku a nevyhnula se mu, nebo nezabrzdila.

Na tyhle otázky odpoví dlouhé vyšetřování jak ze strany firem Promobot a Tesla, tak i americké policie, která incident vyšetřuje.