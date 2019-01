fra, Novinky

Elektrická budoucnost automobilů má dost velké mezery v nedostatečně rozšířené dobíjecí síti. Bohužel plány na elektrifikaci vozového parku se neprotínají s plány na stavění dobíjecích stanic, takže se může stát to, co v Norsku – elektromobilů je prostě tolik, že není, kde je nabít. Nebo jsou místa problémová, kde se prostě velká nabíjecí stanice nemůže postavit.

Volkswagen vymyslel, že na taková místa by se dobíjecí stanice přivezla již „naplněná“ a odvezla by se ta vyprázdněná. Vypadá jako mobilní toaleta, se kterou by přijel nákladní automobil a ramenem sundal z korby jednu nabitou velkou bednu a naložil jinou, již bez energie.

Konečně rozumnou rychlostí?



Zmiňované powerbanky mají mít kapacitu 360 kWh a výkon 100 kW. Dobíjet by tak mohly opravdu solidně vysokou rychlostí. Německá automobilka navíc uvádí číslo doby nabíjení pouhých 17 minut, což je systém rychlonabíjení pro současný Volkswagen e-Golf, jenž by měl po této době akumulátory nabité na 80 procent kapacity.

Kapacita by pak pro představu vystačila na deset současných e-Golfů pro dobití z nuly na sto procent. Současně by se zde ale mohly nabíjet čtyři elektromobily – dva na zásuvce se střídavým a dva se stejnosměrným proudem.

Technicky modul vychází z elektrické soustavy nové podvozkové skupiny pro elektromobily, kterou Volkswagen nazývá MEB. Jsou zde tedy použity akumulátorové sety jako v chystaných elektromobilech VW I.D. Pokud by měl koncern akumulátorů dost na zásobení aut, mohl by klidně dělat podobné zajímavé powerbanky.