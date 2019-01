laz, Právo

Poté, co se značka Genesis formálně osamostatnila od mateřského Hyundaie, zákazníky začala lákat především na sedany vyšší střední a luxusní třídy. Není divu, vždyť na trzích, které jsou pro výrobce s okřídleným logem zásadní, se velké sedany stále těší značné popularitě. Řeč je především o asijských a severoamerických zákaznících.

Fenomén sportovně-užitkových aut je ovšem celosvětový, a tak bylo jen otázkou času, než Korejci luxusní péči dopřejí také velkému SUV. Svůj záměr naznačili již na loňském autosalonu v New Yorku. Zde na autoshow vrhal svůj nemalý stín koncept GV80. Obrovská maska chladiče nešla přehlédnout, stejně jako celkové rozměry.

Studie GV80 zaujal nejen maskou, ale i detaily, jako jsou specificky tvarované zadní svítilny

Nyní vychází najevo, že ještě letos Genesis uvede sériovou podobu inspirovanou právě tímto konceptem. Podle agentury Reuters to alespoň naznačil viceprezident koncernu Hyundai Chung Eui-Sun. V roce 2019 prý Korejci odhalí celkem třináct novinek, mezi které patří právě velké prémiové SUV, ale například i nová sonata. Tedy sedan vyšší střední třídy pro změnu „plebejské” značky Hyundai.

Zmiňované SUV by mělo nabídnout sedm víceméně plnohodnotných sedadel. Postaveno by mělo být na platformě shodné se sedanem G80, díky čemuž můžeme očekávat nabídku vysokoobjemových agregátů. Chybět by neměl přeplňovaný šestiválec, ale i osmiválec pětilitrového zdvihového objemu a výkonu přes 300 kilowattů.

Interiéru konceptu dominuje výrazně horizontálně členěná obrazovka