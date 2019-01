mb, Novinky

Samozřejmě, u moderních aut je normou nějaká antikorozní ochrana, ovšem její kvalita se různí. A je také možné podvozek auta nechat nastříkat dodatečnou ochranou. V každém případě je ale nejlepší, když bude sůl v kontaktu s kovovými částmi auta co nejméně.

To znamená, že i v zimě je vhodné auto umývat, a to zejména zespodu, protože tam se soli drží nejvíce. Nebojte se v ruční myčce kleknout na zem a co nejlépe umýt každý záhyb podvozku.

Nenechávejte sůl na autě příliš dlouho.

Kdy to dělat? Americký web HowStuffWorks obecně doporučuje mýt auto zhruba každé dva týdny, ale pokud jezdíte po posolených silnicích, i častěji. Samozřejmě že nebudete mýt auto dvakrát denně. Sůl na auto zase brzy nasbíráte, zejména jezdíte-li denně, ale bude jí celkově menší množství, než kdybyste nechali auto celou zimu nemyté.

„Berte mytí auta k prevenci koroze jako čištění zubů. Když to budete dělat pravidelně, předejdete kazům,” přirovnává web New York Times. A pochopitelně, když teploty vzrostou a silnice se přestanou solit, je vhodné umýt auto co nejdříve a co nejdůkladněji. Tady je nejlepším pomocníkem předpověď počasí.

Nezanedbávejte korozi auta, nevyplatí se to.

Koroze je jedním z největších strašáků motoristů, zejména těch, kteří jezdí staršími auty. Jsou totiž poměrně drahá na opravu - a čím později se začne řešit, tím větším problémem je. Proto je vhodné nad malým puchýřkem v laku nemávnout rukou - a právě po umytí jsou jakékoliv nedokonalosti karoserie dobře vidět.