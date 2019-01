fra, Novinky

Představte si, že tahle úprava, kterou můžete vidět před sebou, je od firmy Wald International. Je to japonská firma, která sníží a rozšíří prakticky jakékoli auto, které stojí v základní verzi v přepočtu víc než dva miliony korun. Prostě se soustředí na luxusní auta a z nich pak udělá opravdu drsné sporťáky. To nejmenší, co zatím představili, byla upravená Toyota C-HR nebo Prius. Možná si ale spíš vzpomínáte na šílené úpravy pro hiphopery z modelů Rolls-Royce Wraith nebo Mercedes-Benz S.

Wald Suzuki Jimny Black Bison Edition

Takže Suzuki Jimny je zcela mimo zájem téhle firmy. Přesto představili Wald Suzuki Jimny Black Bison Edition. Samozřejmě že auto bude rozšířené, dostane nová kola s terénními pneumatikami a zcela novou příď. Vzadu na střeše se objeví velké přítlačné křídlo. Navíc je tu gigantická nová kapota se vstupy vzduchu, která jako by skrývala velký přeplňovaný agregát alespoň o osmi válcích. Samozřejmě to tak není. Zůstává tam stále tatáž maličkatá tříválcová šestsetšedesátka s výkonem 47 kW. Z toho ani Wald moc víc nevytlačí.

Ostatně vstříc této vlně zájmu pluje i samotné Suzuki, které na tokijský autosalon veze dva koncepty, které vypadají také extra zajímavě – verzi Survive, vybavenou jako expediční auto, a pak Jimmy Sierra Pickup Style, která vzpomíná na staré Woodie.

Suzuki Jimny Sierra

FOTO: Suzuki 2x

Suzuki Jimny Survive