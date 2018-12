fra, Novinky

Představte si, že by v Čechách někdo dal do ruky skupince učňů unikátní auto v ceně několika desítek miliónů korun a řekl jim, že v rámci své praxe ho zrestaurují. Nemyslitelné, že? Ne tak ovšem u BMW. BMW 1600 GT Cabrio je takovým autem a v Mnichově pod vedením odborníků z centra BMW Group Classic se to stalo.

Jeden ze dvou

Tohle auto bylo vyrobené v roce 1967, a to ve dvou exemplářích. Vycházely z již prodávaného kupé, které bylo posláno do karosárny Frua Faena, a to z popudu amerického prodejce vozů BMW Maxe Hoffmana. Ten očekával, že kabriolet bude skvělým prodejním trhákem.

BMW 1600 GT Cabrio

BMW 1600 GT Cabrio

Karosárna v roce 1967 tato dvě auta poslala do Dingolfingu, kde jim nainstalovali technická zařízení a výbavu. Karoserii nalakovali v tehdy nejoblíbenější stříbrné barvě. Práce skončily 16. listopadu 1967. Následně vozy odjely po vlastní ose na testování, které ale nedopadlo dobře. Jeden vůz havaroval a jeho poškození bylo tak velké, že musel být sešrotován.

Zůstal tak tento jediný kus, který přešel přímo do rukou Herbertu Quandtovi, tehdejšímu majiteli značky BMW. Auto pak několikrát změnilo majitele, až se dostalo zpátky do BMW, konkrétně do jeho muzea. Teď bude zařazeno do sbírek jako jeden z mnoha unikátů, které tu jsou k vidění.

BMW 1600 GT Cabrio