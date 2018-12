mb, Novinky

Model 599 je poslední z řady dvanáctiválcových grand tourerů značky Ferrari, do kterého bylo možné si objednat manuální převodovku. Nyní už možná tušíte, kde je ta jedinečnost - existuje celkem devět kusů překarosované verze Nibbio Zagato, ale jen jeden jediný má manuální převodovku. Právě tenhle.

Opravdu je tu manuální převodovka, a používala se docela dost - na auto tohoto ražení.

Jeho cena tomu odpovídá - stojí 1,495 milionu dolarů, tedy zhruba 33,77 milionu korun. A to i přes fakt, že má najeto docela hodně kilometrů na to, jak vzácný kousek to je - od roku 2007, kdy byl vyroben, nasbíral téměř 27 tisíc. Prodává se u dealera luxusních aut Tomini Classics v Dubaji.

Místo štítu Ferrari na předním blatníku stojí označení modelu. Nibbio je v překladu luňák.

Italská karosárna Zagato převzala technický základ 599 beze změn, což znamená šestilitrový dvanáctiválec o výkonu 620 koní a točivém momentu 608 N.m, umístěný pod přední kapotou.

Modrý interiér autu sluší.

Sériový zůstal také interiér; do kůže téměř jakékoliv barvy si můžete nechat vnitřek svého Ferrari odít i v rámci běžné nabídky. Podstatná tu je karoserie, která je kompletně celá nová. Vpředu trochu připomíná závodní auta dob dávno minulých, vzadu je to spíš kosmická loď.

Právě zezadu je Nibbio Zagato nejodlišnější od auta, na jehož technickém základě stojí.

Marně byste hledali červené plochy světel, byť zadní osvětlení vůz samozřejmě má - je schované pod bílými krycími plasty. Všimněte si také všemožně zprohýbaného zadního skla.