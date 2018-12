mb, Novinky

Přemýšlíte nad doplňováním paliva do auta, nebo vždycky vezmete černou nebo zelenou pistoli ze zvyku a zmáčknete spoušť? Nějak tak možná přemýšlela řidička Tesly Model S, když přijela k pumpě - k neskrývanému pobavení posádky auta za sebou, která video pořídila a v neděli zveřejnila.

Řidička napřed chvíli hledá hrdlo nádrže, až ji napadne zkusit palubní systém - a tam skutečně najde správné tlačítko a otevře kryt. Jenže to není kryt nádrže, nýbrž kryt nabíjecího portu, kam tankovací pistole samozřejmě strčit nejde.

Po chvíli to vzdá a někomu telefonuje. To už ale vylézá člověk z auta, ze kterého je vše natáčeno, a bezradné řidičce jde situaci vysvětlit.

Příliš vtipné, aby to byla pravda?

Množí se ovšem názory, že toto video je jen sehranou scénkou k vytvoření virálu a nasbírání co nejvíc „kliků”. Automobilka Tesla totiž pravidelně plní stránky světových médií, ať už kvůli výsledkům hospodaření, autům, nebo některým kontroverzním praktikám. Jeví se tedy jako velmi nepravděpodobné, že by někdo nevěděl, že Tesla vyrábí jen elektromobily. Ovšem vyloučit to samozřejmě nelze.

Názor jednoho z přispívajících na vlákno Redditu s přezdívkou Frozen_Yonana, kde se toto video také objevilo, působí věrohodněji. Všimněte si, jak rychle se krytka nabíjecího portu u levého zadního světla otvírá poté, co řidička leze do interiéru. Je podle něj dost nepravděpodobné, že by někdo dokázal otevřít nabíjecí port v menu vozidla - v Modelu S na to není táhlo např. pod sedačkou - a zároveň nevěděl, že se jedná o elektromobil.

Další indicií, že toto video může být sehrané, je skutečnost, jak rychle řidička vytahuje platební kartu z terminálu, nezadává PIN, nevolí tlačítkem druh benzínu a rovnou bere do ruky pistoli. Nelze tedy vyloučit, že stojan vůbec neaktivovala.