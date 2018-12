fra, Novinky

Infiniti se rozjelo ve velkém. Chce ukrojit opravdu pořádný kus koláče, na kterém si dnes pochutnávají značky jako BMW, Mercedes, Audi, Volvo, Lincoln… Jde na to z mnoha stran. Fanoušci trpělivě čekají na supersport Project Black S, který by měl mít techniku z Formule 1. Jenže to je taková specialita na dělání jména. Peníze dělají crossovery. A tak firma musí připravit něco, s čím vyrazí za zákazníky, až emisní limity podříznou krky spalovacím motorům.

V Detroitu se tak představí nový koncept, který tuhle ne úplně dalekou budoucnost představí. Zatím jen obrysová fotka pak ukazuje, že auto nebude mít zpětná zrcátka, ale pouze kamery, žádné kliky a skla budou pravděpodobně lepená. Také odhaluje, že nejde o dvoudveřový model, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale při bližším ohledání se objeví i linka zadních dveří.

Co bude na autě zajímavé, je hlavně jeho technika. Infiniti totiž vytvořilo novou elektrickou platformu, která se představí právě na tomto voze. Má být univerzální a nastartuje elektrifikaci v roce 2021.