Doslova déšť peněz způsobil, že řidiči aut zastavovali, aby po dálnici posbírali co nejvíc hotovosti. Bankovky se vysypaly z obrněného auta, které je převáželo, poté, co se mu za jízdy otevřely zadní dveře.

Chamtivá nátura člověka pak způsobila, že několik aut zastavilo a jejich řidiči se jali peníze na dálnici lovit. Jenže, jak lze v hustém provozu na takové komunikaci očekávat, způsobilo to kromě zácpy také dvě dopravní nehody - a lovci snad mohou hovořit o štěstí, že je nikdo nesmetl.

Ovšem sebrat peníze, které vám nepatří, je pochopitelně krádež. Jeden z řidičů některé peníze posbíral a předal je posádce auta, ze kterého se vysypaly. Jenže prý spěchal do práce a tak hned zmizel; policie ho nyní chce vyslechnout.

Řada dalších lidí tak hodná nebyla, později ovšem mnozí donesli kořist na policejní stanici. Policie nabádá i ostatní lovce, aby všechno vrátili, v takovém případě prý nebudou stíháni.

We have had several individuals contact ERPD & return money in this case. We would like to advise people if they have any money connected to this incident to contact ERPD at 201-438-0165 to make arrangements for its return with no charges filed.