Nově se také objevila zajímavá fotografie na firemním Twitteru, konkrétně dveří a klik Lincolnu Continental z roku 1960. Výrazně hranaté tvary jsou to první, co upoutá. Ale pak si člověk uvědomí, že tím hlavním vtipem je, že jsou u sebe. Ano, tehdejší vůz měl dveře otevírané proti sobě.

Lincoln Continental z roku 1961

Lincoln v postu nechává všechno otevřené a nevyjadřuje se. Jen připomíná, že v tomto autě rád jezdil třeba malíř Pablo Picasso.

Je ovšem otázkou, co chce Lincoln v americkém Detroitu představit? Je to pár dní, co představil nový Aviator, má velké SUV Navigator, crossovery Nautilus a MKC a současná generace Lincolnu Continental byla představena minulý rok. Takže se možná dočkáme protisměrných dveří u nějakého konceptu, který by mohl znamenat přiblížení modelu Continental k budoucnosti.

Dnes prodávaný Lincoln Continental

Automobilka se těmito dveřmi chce jednoznačně vrátit do své velmi slavné minulosti a tak trochu konkurovat i současným modelům značky Rolls-Royce.