mb, Novinky

Začněme výkonovými parametry - dvanáctiválec nabízí 745 kW, tedy 1 013 metrických koní v 10 500 otáčkách za minutu, jen 600 ot. pod maximem 11 100 otáček. Točivý moment má hodnotu „jen” 740 N.m v sedmi tisících otáčkách.

Takovýhle výkon znamená 155,9 koně na litr, a pokud se toto číslo podaří potvrdit nějakou nezávislou institucí, stojí před námi litrově nejvýkonnější atmosférický motor světa v silničním autě. Zatím tento titul oficiálně náleží Ferrari 458 Speciale s hodnotou 134,5 koně na litr.

Dvanáctiválec Astonu Martin Valkyrie je dost pravděpodobně litrově nejsilnějším nepřeplňovaným motorem světa.

FOTO: Aston Martin 4x

Ovšem hodnota výkonu neříká celý příběh. Jednak zatím nevíme, kolik bude Valkyrie vážit. A je navíc známo, že k V12 přibude hybridní pohonné ústrojí, takže podstatný je celkový výkon systému, a ten zatím na světě není. Starší zprávy však hovoří o zhruba 1 145 koních.

Ale zpět k dvanáctiválci - má prý titanové ojnice, frézovanou, nikoliv odlívanou klikovou hřídel a písty, které splňují specifikaci pro použití ve formuli 1. Základní myšlenka při jeho vývoji byla „co nejméně hmoty a co nejvíce výkonu” - a výsledek se dostavil, neboť motor váží pouhých 206 kilogramů.

Cosworth postavil napřed tříválec

Vývoj motoru měla na starost legenda Cosworth a její výkonný ředitel Bruce Wood se pro magazín Carfection rozhovořil, jak to probíhalo. Nejzajímavějším faktem je, že při vývoji mimoděk vznikl i tříválec - motor, na který značná část automobilového světa hledí jako na nutné zlo, ne-li přímo odpad.

Šetřil se každý gram a hledal i ten poslední kůň.

„Věděli jsme od začátku, že než budeme mít první běžící motor, zabere to 12-13 měsíců. Kvůli jistému konfliktu - že potřebujeme, aby motor splňoval emisní nařízení, ale zároveň aby dával požadovaný výkon - to byla opravdu velká výzva. A nechtěli jsme čekat 13 měsíců, abychom zjistili, zda se všechno podařilo,” uvádí do problematiky Wood.

Na základě již existujícího čtyřválcového bloku tedy vytvořili tříválcovou hlavu, která byla přesnou čtvrtinou plánovaného dvanáctiválce pro Valkyrie. A tenhle tříválec měli hotový za pět měsíců.

Výfukové svody nejsou nepodobné těm na motorech formule 1, když ještě nebyly přeplňované.

„Takže už v začátku jsme měli tříválec, který byl přesnou čtvrtinou Valkyrie - máme čtyři katalyzátory, jeden na tři válce, takže s tříválcem jsme byli schopni replikovat každou část čtvrtiny hotového motoru. A během pěti nebo šesti měsíců od začátku roku jsme dokázali říct, že budeme schopni dodat výkon a zároveň splnit emise,” vysvětluje Wood.

Ten tříválec podle něj měl sám o sobě asi 250 koní a splnil emisní požadavky, a to bez přeplňování. Odhadujeme-li správně, takový motor by měl zhruba 1,6 litru objemu.

Samozřejmě že je sací trakt karbonový.

Fanouška rychlých kol okamžitě napadne, jestli Cosworth plánuje vyrábět i tenhle tříválec a dodávat ho třeba do ostré verze Fordu Fiesta nebo podobné kapesní rakety. Příliš pravděpodobné to asi není, protože takový motor by byl do běžného auta zoufale drahý.