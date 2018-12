fra, Novinky

U Suzuki bylo rozhodnuto, že kvůli nesplnění emisních limitů v Evropě (Euro 4) ukončí výrobu legendy silničních sportovních motocyklů Suzuki GSX1300R Hayabusa. Sice v USA ještě limity splní, ale už se nevyplatí nechávat stroj ve výrobě kvůli tomuto trhu. A tak můžeme jen smutně sklonit hlavu a rozloučit se.

Dvacet let

Motocykl vznikl zcela jednoznačně jako snaha o to nejlepší, co na silnicích v jedné stopě bude jezdit. Bez kompromisů a s tou nejlepší technikou. Takže třináctistovkou motor (1299 ccm) nabízel výkon 173 koní. Vše bylo optimalizováno na rychlost. Hlavně kapotáž na první pohled nevzbuzovala moc nadšení, jenže vše bylo podřízeno tomu, aby vzduch správně obtékal jezdce. Výsledkem bylo, že motocykl dosáhl rychlosti 298 km/h. Mohlo by se stát, že motocykl by dokázal překonat i 300 km/h, ale na to byl stroj vybaven omezovačem. I přesto se stal motocykl nejrychlejším jednostopým silničním strojem planety, když vládu převzal po Kawasaki Ninja ZX-12R.

Suzuki Hayabusa

FOTO: Suzuki 2x

Suzuki Hayabusa

V roce 2007 předal tohle prvenství MV Agusta F4 R 312, ale konstruktéři se už ani nesnažili zase prvenství uzmout zpět. Nová generace představená v roce 2008 měla větší motor 1340 ccm a vyšší výkon 198 koní. Motocykl dostal hromadu vylepšení, ale snahu o překonání šílených rychlostí už neměl. Tohle stačilo. Nová aberace už upustila od číselného značení a zůstala prostě Suzuki Hayabusa. To také stačilo. Všichni věděli, co je stroj zač.