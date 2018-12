mb, Novinky

Auta, která se prodávají zákazníkům, pocházejí v drtivé většině z tzv. sériové výroby. Před jejím zahájením však probíhá tzv. předsériová výroba, v jejímž rámci vznikají testovací auta, výstavní kousky pro autosalony apod. A i tahle auta se často prodávají zákazníkům, ovšem procházejí takovými úpravami, aby byla shodná s těmi sériovými v každém detailu.

Volkswagen ovšem v letech 2006-2018 prodal údajně něco přes pět tisíc takových aut. Ovšem letos vyšlo najevo, že je možné, že některá tato auta nebyla upravena přesně tak, aby odpovídala sériovému provedení.

Auta nejsou nebezpečná

Znamená to velký problém? Podle Davida Valenty z českého zastoupení automobilky Volkswagen nikoliv. „U těchto vozů nehrozí žádné nebezpečí nebo ohrožení bezpečnosti zákazníka, nicméně u některých z nich nemuselo dojít před samotným prodejem ke kompletní přestavbě na sériový produkt a mohou se objevit drobné odlišnosti v softwaru a hardwaru,” píše Valenta.

„Může tak výjimečně dojít k tomu, že například autorizovaný servis nebude moci načíst standardním způsobem řídící jednotku vozidla, případně se objeví komplikace při diagnostice závad z důvodu odlišného softwaru,” dodává.

Volkswagen tyto vozy identifikoval a jejich současným majitelům nabízí zpětný odkup, a to i těm, kteří si vůz např. pořídili v zahraničí jako ojetý a dovezli do své země. To se konkrétně týká České republiky - takových aut je tu 21 a všechna byla dovezena individuálně, nebyla prodána jako nová v síti prodejen Volkswagenu, jak sdělil Valenta.