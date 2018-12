mb, Novinky

Vozy značky BMW s plug-in-hybridním pohonným ústrojím, navigací a připojením k internetu je možné poupravit tak, aby v určité zóně ve městě vypnuly spalovací motor a jezdily jen na elektřinu. Uvádí to web Automotive News s odkazem na Klause Fröhlicha, člena představenstva automobilky BMW pro vývoj.

To by mohlo pomoci vozům BMW soupeřit s bateriovými elektromobily ve znečištěných centrech měst. Tím spíš, že některá evropská města uvažují o zákazech vjezdu aut se spalovacími motory do svých center.

U BMW nicméně tato technologie souvisí spíš se zákazy jízdy dieselů v některých německých městech, a to přestože automobilka s elektřinou kombinuje benzínové, nikoliv dieselové motory. V současnosti je tato technologie prezentována místním úřadům.

Plug-in-hybridní BMW se nabíjí za levým předním kolem. Na snímku model 530e

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Může elektrický dojezd BMW ve městě stačit? Např. plug-in-hybridní verze nového SUV X5 má být schopna s plně nabitou baterií ujet 80 km, aniž by potřebovala nastartovat benzínový motor. A když jsme zkraje letošního roku testovali plug-in-hybridní řadu 5, stačilo nám i zhruba 30 km elektrického dojezdu, pokud v cíli byla možnost nabíjení. [celá zpráva]

Samozřejmě je otázkou, jak se k takovémuto kroku budou stavět zákazníci. Na jednu stranu to může být výhoda - auto zvládne stovky kilometrů na jeden zátah bez nutnosti dlouhého nabíjení a zároveň smí vjet tam, kam jinak budou moci jen elektromobily. Na druhou stranu se budou muset podrobit diktátu, na jaký pohon můžou kde jezdit.