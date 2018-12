fra, Novinky

ASAP je zkratka anglického „As soon as possible“ česky „tak rychle, jak to jen půjde”. A právě takhle se vyjádřil Luc Donckerwolke, známý šéfdesignér korejské značky pro britský časopis Autocar. Tenhle pickup bude, a to co nejdříve. Snad v roce 2020. Auto je vlastně připravené a teď už zbývají poslední detaily.

V téhle podobě se určitě do sériové verze nedostane. Škoda.

FOTO: Hyundai

Samozřejmě že chybí ještě nějaké ty testy, ještě je zapotřebí doladit i technické detaily, ale auto je vlastně už na spadnutí. V Evropě tohle bude spíš okrajová záležitost a uvidíme, jestli ho tu vůbec uvidíme. Primárním trhem bude ten americký, když výroba bude probíhat v americké Alabamě. Tady se podělí o výrobní kapacity s Tucsonem. Zajímavá je i informace, že stejný vůz by snad měla mít i sesterská značka Kia, která by ale měla jít na jiné trhy než Hyundai, aby se jejich prodeje navzájem nepožíraly. Takže se může stát, že v USA bude auto jako Hyundai a v Evropě zase Kia.

V USA by za konkurenta mělo auto třeba Ford F-150, v Evropě pak Ford Ranger. Samozřejmě že oba Fordy jsou jiné velikosti a jiného ražení. Ke komu se víc nový korejský vůz přiblíží, je zatím nezodpovězenou otázkou. Její rozluštění se však už rychle blíží.