Druhá přestávka v zápase Detroit Red Wings proti St. Louis Blues v detroitské Little Caesars Areně, hraném ve středu 28. 11., přichystala zajímavou podívanou – rolby jezdící kolem zbrusu nového Chevroletu Silverado. Ten se totiž porouchal, sotva vjel na led.

Na ledě stál docela dlouho, takže rolby musely jezdit kolem něj a neplánovaně nechaly kus ledu neošetřený. Vůz se podařilo zprovoznit a mohl odjet po vlastních, internet se ovšem za tu dobu stihl naplnit fotkami a videi incidentu.

Seriously laughed out loud when this pickup stalled out during intermission of the Red Wings game. They eventually got it started but the zambonis had to go around it! 😲😂😂🤣 pic.twitter.com/lTsVbjeWd4 — Jared Purcell (@JaredPurcellDET) 29. listopadu 2018

Všiml si toho i Dan Jones, manažer komunikací SUV Fordu pro Severní Ameriku, a rozhodl se toho využít pro reklamu na „modrý ovál”: „Nebyl to jeden z našich nových trucků, který se zastavil na ledě,” tweetoval snad ve smyslu, že Fordu by se to nestalo.

Trochu to ale přehnal, když napsal, že porouchaný Chevy musel být odtažen rolbou. Jak vidno na konci videa výše a jak také píše web GMauthority, nebyla to pravda, vůz odjel po vlastních.

Not one of our new trucks stuck on the ice at Little Caesars Arena and having to be towed off with a Zamboni 😂 pic.twitter.com/Gbd6X1WM7w — Dan Jones (@D4N_J0NE5) 29. listopadu 2018

Příčina poruchy zatím není známá. A třebaže Silverado místo čehokoliv, co bylo v plánu, po opravě zahanbeně a bez prodlení (ale s aplausem publika) opustilo led, špatná reklama je taky reklama a tahle má díky incidentu mnohem širší dosah, než by tomu bylo, kdyby všechno běželo jako na drátkách.