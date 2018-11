fra, Novinky

Samozřejmě že u takové ikony, jako je Porsche 911, nemůžeme čekat zásadní změnu. Třeba že by odstranili vystouplá světla. To by u zákazníků asi neprošlo. Takže nová generace (číselně označená řadou 992) je spíš takovou výraznou evolucí. Auto bychom mohli charakterizovat asi podle nejmarkantnějšího rysu – schované hrany. Na první pohled totiž nevypadá, ale už to není taková ta oblinka na každém kousku karoserie i interiéru. Tady vládnou hrany. Ne tak okaté, ne agresivní, ale schované a spíš podtrhující ten charakter vozu.

Příkladem budiž vstup vzduchu na předním nárazníku. Zatímco dosud byly tyto vstupy efektně vykroužené, teď je jejich horní hrana rovná, mřížkování je ostré a celkově se víc roztahuje do stran. To je ovšem i technicky pravda, protože 992 je vepředu širší.

Porsche 911 (992)

FOTO: Porsche 3x

Nová jsou světla s Matrix LED systémem, což je taková ta skvělá vychytávka, kdy auto sice svítí dálkovými, ale protijedoucí auta neoslní, protože si jejich pozici světla samočinně vykrývají. Když už jsme u světel, přesuňme se na ta zadní, která zcela očividně mají vzor v modelu Panamera a konceptu Mission E - tenká červená linie s decentním šedivým páskem ve spodní části. Moc pěkná. A když jsme tady, tak si všimněte i toho, že Porsche přistoupilo ke zcela novému typu písma jak své značky, tak i modelu.

Ostře a elektronicky

Uvnitř ukazuje přístrojovka, která je výrazně elektronická. Ostatně to v moderní době už snad ani nejde jinak. Nemluvíme jen o středním displeji infotainmentu, ale třeba i o přístrojích za volantem. Tady je uprostřed otáčkoměr (jak to bývalo zvykem) a po stranách jsou pak dva displeje, které mohou ukazovat další informace nebo třeba promítat informace z kamery nočního vidění.

Porsche 911 (992)

I tady platí, že tu vládnou skryté hrany. I když tady tak skryté nejsou. Třeba volič osmistupňové převodovky to vůbec nezastírá.

Zase silnější

Pod kapotou je zase přeplňovaný plochý třílitrový šestiválec (už pěkně dlouho chlazený vodou), který disponuje výkonem 331 kW (450 koní), což je o třicet koní víc, než je tomu u řady 991. Změn bylo hodně od nových sacích traktů, jiného umístění turbodmychadel, upravení mezichladiče nebo vstřikování. Jen málo věcí zůstalo při starém.

Porsche 911 (992)

Auto se v USA představilo ve verzích Carrera S a Carrera 4S. To první zvládne zrychlit na stovku za 3,7 sekundy, čtyřkolka pak dokonce ještě o desetinu lépe. A opět srovnání s předchozí generací: jsou o 0,4 s lepší. Dalších 0,2 sekundy dolů pak může přidat sportovní Chrono Paket, který přidá nejen stopky na středu přístrojovky, ale také systém pro rychlé starty.

Spotřeba auta je dle tabulek na 8,9, resp. na 9,0 l na 100 km. Cena auta se samozřejmě jako obvykle odvozuje od německých ceníků. Zde se tak začne prodávat v přepočtu za 3 150 000 Kč (S) a 3 350 000 Kč (4S). Objednávky se již přijímají.