Že je Tesla lídr v oblasti elektromobilů, nemusíme nikoho přesvědčovat. Jenže ani lídr nemusí zvládat všechno. Automobilová doprava potřebuje nejen sedany, jako jsou Model S či Model 3, nebo crossovery (jako Model X). Potřebuje také převážet náklady. I to už dnes firma plánuje. Sám Elon Musk ve svém tweetu říká, že „seznam priorit je Model Y, solární střešní tašky, pickup, semi a Roadster“.

Tesla Semi zvládne velké náklady, ale po městě je nerozveze.

První jmenovaný, tedy Model Y je sice zase jen crossover, ale pak tu máme už dávno potvrzený velký pickup a již představený tahač Tesla Semi. To je skvělá vize, jenže rozvoz zboží po městech nezvládne ani jeden z nich. A tam se nyní tlačí Mercedes se svou elektrickou dodávkou eSprinter a budocí eVito a eCitan. Všem, tedy i Elonu Muskovi je jasné, že tahačů se neprodá takové množství, jako dodávek. Že pickupy jsou sice pěkná auta, ale velké kurýrní služby si je nepořídí.

A tak vypustil do světa jednu myšlenku: „Možná by bylo zajímavé spolupracovat s Daimlerem/Mercedesem na elektrickém Sprinteru. To je skvělá dodávka. Budeme se tím zabývat.“

V dalším tweetu pak rozvíjí myšlenku, že když toho teď má hodně rozpracováno, mohla by značka třeba spolupracovat alespoň na částečné výrobě, kdy by prázdné „kluzáky“ vybavovala pohonem, akumulátory, elektronikou. Tak by urychlila příchod vlastní dodávky.

Co na to koncern Daimler? Samozřejmě mlčí. Je třeba připomenout, že Daimler vidí v Tesle svého hlavního nepřítele v oblasti elektromobilů. To jasně ukazuje i to, že v roce 2012 koupil Daimler za 50 miliónů dolarů deset procent akcií jako akci „zachraňte Teslu“, pak mu Tesla dodala akumulátory pro Mercedes B a následně v roce 2014 akcie prodala a označila Teslu za konkurenta.