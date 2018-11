fra, Novinky

Volvo chce tímhle krokem ukázat, že je zase o kousek vepředu a že nehodlá připravovat auta pro své zákazníky jen tak bez jejich vědomí. Chce je vyslechnout, chce jim představovat svoje vize a zároveň naslouchat jejich přáním. A stejně, jako se mění svět, musí se změnit i automobily. Bez komunikace mezi automobilkou a zákazníky se to neobejde.

Lidé by zde neměli hledat nápady Volva, ale měli by zde komunikovat a naopak nápady sami předkládat.

Centrálním heslem celé expozice je „Tohle není auto”

„Při přípravě stánku na veletrhu Automobility LA zohlednili naši organizátoři přelomové období, jímž naše průmyslové odvětví prochází,“ uvedl Mårten Levenstam, který je ve společnosti Volvo Cars zodpovědný za produktovou strategii. „Chceme dát jasně najevo, že nás zajímají postřehy spotřebitelů a chceme s nimi zahájit diskuzi na téma budoucnost mobility. Proto jim nenabídneme koncepční vůz, ale budeme s nimi raději o koncepčním voze vést dialog. Je zřejmé, že letos nezískáme cenu „nejlepší model výstavy“, ale nemáme s tím žádný problém, protože zde nejde o přehlídku aut.“

Co tedy automobilka nabídne? I když si návštěvníci nesednou ani do jednoho vozu, nudit se nebudou. Bude zde řada interaktivních prezentací, které mají většinou návaznost na moderní technologie a konektivitu. Patří sem například doručení zásilek do vozu, sdílení vozu nebo vize autonomního řízení ztělesněná konceptem Volvo 360c a předplacené služby Care by Volvo.

Samotná automobilka nepřežije. Důležitá budou velká partnerství.

Také tu najdeme ukázku důležitých partnerství, které vytahují značku do nových dimenzí. Prostřednictvím technologických společností, jako jsou Amazon, Google nebo Nvidia, i s talentovanými technologickými nováčky, mezi něž patří společnosti Luminar či Zenuity, chce automobilka demonstrovat, že být dnes a hlavně v budoucnu jen automobilkou už nebude stačit. Budoucnost je ekologická, bezpečná, autonomní, spolupracující…