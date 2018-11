mb, Novinky

Někdejší šéf koncernu FCA Sergio Marchionne v minulosti ohlásil plán prodat 75 tisíc vozů značky Maserati v roce 2018. V letošním roce se to však ukázalo značně nerealistickým - v červnu byl tento cíl snížen na 50 tisíc aut, ovšem s 26 400 doručenými auty do konce září letošního roku se i tohle jeví jako nedosažitelná meta.

Mike Manley, současný šéf koncernu, v reakci na obrovský meziroční pokles tržeb za třetí čtvrtletí letošního roku (87 %), podle Automotive News identifikoval chyby, kterých se vedení dopustilo.

„Administrativní spojení s Alfou Romeo znamenalo jednak méně soustředění na Maserati jako značku. A navíc jsme s Maserati pracovali, skoro jako by to byla masová značka, což není, a nemělo by se tak k ní přistupovat,” uvedl Manley při telekonferenci zaměřené na výsledky třetího kvartálu.

Koncept Maserati Alfieri, představený v roce 2014

FOTO: Maserati

Novým šéfem Maserati byl jmenován Harald Wester, který dosud působil jako ředitel pro technologie celého koncernu. Wester se podle Manleyho vyzná v trhu luxusních aut a dobře rozumí značce Maserati. A ten se hned začal činit - jedním z jeho prvních kroků bylo naverbování zkušeného vedoucího marketingu značky Ferrari, Jeana-Philippa Leloupa.

Podle Felipa Munoze, analytika firmy JATO Dynamics, zabývající se průzkumem trhu, však tkví problém Maserati také v nedostatku nových produktů. Poslední auto, které značka představila, je SUV Levante - a to je letos už dva roky staré.

Např. o produkční verzi lákavého konceptu Alfieri, který se představil v Ženevě v roce 2014, je ticho po pěšině, přitom dva modely na jeho základě byly v produktovém plánu na roky 2014-2018. V novém plánu, který se zabývá roky 2018-2022, jsou znova, spolu s menším SUV a elektrifikací nabídky.