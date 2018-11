mb, Novinky, ČTK

Zákonodárci hnutí ANO přicházejí s návrhem usnadnit vlastníkům silnic a parkovišť odtahovat zjevné vraky. Navrhují, že bude-li vůz mít půl roku propadlou technickou kontrolu, bude možno zahájit proces odstranění vraku. Za současného stavu je možné podle zákona nechat odtáhnout vrak auta pouze v případě, že má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor.

Skupina poslanců TOP 09 nedávno předložila návrh, který byl velmi podobný. Rozdílem bylo, že místo půlroční lhůty by k odtahu stačila „jen” tři měsíce propadlá STK.

Kabinet se k takovému návrhu postavil záporně pro jeho tvrdost; tříměsíční lhůta prý nestačí na situace, kdy by byl majitel vozidla dlouhodobě v nemocnici, v zahraničí nebo dočasně neměl peníze na opravu.

Po půl roce výzva, po dalších dvou měsících odtah



Předloha poslanců ANO, kterou podepsal i ministr dopravy Dan Ťok, předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam.

Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovatele by také musel informoval o tom, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Jak dlouho by se ale na majitele čekalo, upřesněno není. Starší návrh TOP 09 určoval časový rámec od výzvy (která měla majiteli vozu přijít tři měsíce od konce platnosti technické kontroly) k sešrotování na celkem osm měsíců.

Vraky zabírají nedostatková parkovací místa



Předkladatelé poukazují na to, že za současného stavu se silnice a veřejná parkoviště mohou stávat místem pro bezplatné uskladnění nepotřebného a často zcela opuštěného majetku. „Taková vozidla zabírají parkovací místa, kterých je zejména ve větších městech nedostatek, a lidé pak každý den obtížně hledají místo k zaparkování svého standardně užívaného vozidla,” napsali v důvodové zprávě.

Delší než půlroční parkování automobilu bez platné technické kontroly by bylo podle novely také přestupkem. Hrozila by za něj, stejně jako za odstavení klasického vraku, pokuta až 300 000 korun. Předlohu nejprve posoudí vláda a rozhodnou o ní zákonodárci.