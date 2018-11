mb, Novinky

Může se zdát, že ve světě Porsche člověka už nic nepřekvapí, zejména zná-li sbírku a příběh Magnuse Walkera. „Bílá sbírka”, jak je zváno to, co se skrývá na neupřesněném místě někde v USA, však fanoušky značky pošle do kolen. Tím spíš, mají-li rádi bílou barvu.

Nejen auta jsou bílá. Stejnou barvu mají i zdi, podlaha, strop i nábytek. Když vstupujete, musíte se zout, nebo si na boty vzít návleky. A nesmíte mít s sebou mobil, je třeba ho nechat v připravené krabici - bílé, samozřejmě - u vstupu.

Je tu zhruba pětašedesát vozů Porsche od původních 356, které v 50. letech minulého století započaly historii sporťáků značky, přes snad všechny generace 911, ikonické 959 a Carreru GT až po hybridní hypersport 918 Spyder. Téměř všechny jsou bílé.

Za zmínku stojí také 911 RSR z roku 1994 v úpravě pro silniční provoz. Mechanicky to je prý závoďák, ale v interiéru není prý nic, co nemá nějakou speciální povrchovou úpravu; dokonce i hadice hasicího systému jsou potažené kůží. Kupodivu tu nepřevládá bílá, nýbrž červená barva.

Nejen auta, ale i knihy, plakáty, staré kufry



V horním patře haly je ohromná knihovna, ve které najdete velké množství dokumentů k autům ve sbírce, včetně seznamů náhradních dílů nebo servisních manuálů. A také velmi širokou sbírku všeho s logem Porsche, včetně plakátů, lyží či zavazadel od 50. let.

Carl Brauer, jediné jméno, které je v souvislosti s touto sbírkou známé, se o sbírku stará. U haly je byt, ve kterém Brauer vždy tři týdny bydlí, když ze svého domova přiletí se sbírkou pracovat. Jak často to ale dělá, se nedozvídáme.