Tesla plánuje vybudovat v Evropě další továrnu a zaplavit evropský trh svými modely. Pro mnohé značky by to znamenalo kolaps, protože s elektrickými vozy jsou pozadu. Třeba Volkswagen teprve připravil svá auta a platformu MEB, ale zatím ještě není nic připraveno pro výrobu. Aby ochránil své zaměstnance před problémy s poklesem zájmu o nová auta se spalovacími motory, musí tak intenzivně investovat do výroby elektromobilů.

A tak se 16. listopadu sejde dozorčí rada a budou se projednávat plány na výrobu prvního elektrického auta na bázi MEB. Toho se má vyrobit minimálně 200 000 kusů a následovat by ho měl model I.D. Aero, u kterého se už dokonce ví, že bude vyráběn v německém Emdenu, kde dnes sjíždějí vozy VW Passat.

S tímto podnikem by se měly svézt na elektrické vlně další dva zatím přesně nespecifikované závody. Pravděpodobně půjde o závod ve Zwickau a Hannoveru.

Gigantická spolupráce?

V současné době také probíhají velké rozhovory o spolupráci koncernu Volkswagen (jednička na evropském trhu) a koncernu Ford (jednička na americkém trhu). Zatím se mluví v trochu jasnějších obrysech nad spoluprací v rámci užitkových vozidel. Třeba nový Volkswagen Amarok by měl být ostaven právě ve spolupráci s americkým Fordem.

Také Volkswagen Buzz, tedy elektrický van a mikrobus, má být vyráběn v Hannoveru. Ovšem aby se uvolnily výrobní kapacity, měl by být přesunut jinam, a to do turecké továrny Fordu.

Volkswagen I.D. Buzz Cargo

Ovšem podle neoficiálních zpráv se také vyjednává nad velkou spoluprací ohledně elektromobilů nebo alespoň výroby akumulátorů. Obě strany zatím odmítly podle Automotive News tuto možnost komentovat.