Není novinkou, že Jim Ratcliffe z chemického gigantu Ineos se rozhodl vrátit na scénu starý klasický Land Rover Defender. A dělá pro to opravdu hodně. Už dávno má rozjednané spolupracovníky a teď to vypadá, že bude mít i továrnu. [celá zpráva]

V Bridgendu ve Walesu je totiž továrna Fordu, která dodnes vyrábí motory pro jaguary a vozy značky Land Rover, i když ty už dávno prodal indické společnosti Tata. Jenže spolupráce brzy skončí a od roku 2020 už koncern Jaguar Land Rover nechce motory odebírat.

Továrna s 1700 zaměstnanci tak nebude mít práci. A v téhle chvíli přichází Jim Ratcliffe a jeho plány na obnovu výroby defenderu.

Defender Works V8

Obnova je ale trochu nadnesené slovo. Má jít o starý klasický Land Rover, ovšem pod kapotou by to mělo být o notný kousek modernější auto, aby mohlo na silnice. Pro spolupráci už majitel zlákal značku Magna, která vyráběla a vyrábí pro spoustu automobilek jak malé série, tak i speciální moduly. Také je prý podepsaná smlouva s nějakým vysoce postaveným člověkem z automobilky Mercedes-Benz, aby danou věc nastartoval a dovedl do zdárného konce.

Pokud by se výše popsané plány podařily, určitě mu nějaká ta dotace, o kterou se snaží vyjednávat s vládou, na stole přistane. V době, kdy Velká Británie míří ven z Evropské unie, je stále silněji cítit nervozita z toho, že by brexit mohl přesunout výrobní závody automobilek pryč z ostrovů.