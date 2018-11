fra, Novinky

V nabídce firmy Mercedes je verze E63 a pak E63 AMG. Ta silnější s eskem na konci nabízí famózní charakteristiky výkonu – 603 koní a 850 N.m. Jenže Bodo Buschmann a jeho tým z Bottropu si vzali za základ tu slabší verzi a řekli si, že udělají auto ještě o kousek lepší.

A jak to umí asi jen lidé z Brabusu, osmiválcový čtyřlitrový motor dostal výkon o kus větší. O hodně velký kus větší. Výsledkem je totiž 789 koní (588 kW) a 1000 N.m! To je taková nálož, že auto zrychlí z klidu na stovku za pouhé tři sekundy.

Koncovky výfuku jsou ze speciálního uhlíkového kompozitu.

Tohle je prvotřídní práce s uhlíkovými vlákny.

Kdo se bojí, že životnost motoru výrazně spadne, ten by měl vědět, že nic takového by se nemělo stát. Auto má schválení TÜV, tříletou záruku apod. A to i přesto, že se změnilo dost věcí – třeba větší průměry přeplňování, nové vačky…

Auto, které vidíte na obrázku, navíc dostala do svých garáží firma Fostla. Ta připravila nový přední nárazník, který vypadá podobně, jako ten původní, ale je z uhlíkového kompozitu, což dává najevo několika detaily. Také vytvořila nový výfuk, jednodílná kola Platinum-Edition nebo tmavě zelený vinyl na karoserii.