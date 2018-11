fra, Novinky

Možná by se automobilky měly zamyslet nad tím, jestli je tato forma snižování nákladů to pravé. Když před lety čínský Landwind dopadl katastrofálně v evropském crash testu, vzedmula se vlna odborníků z automobilek a začali řešit, že tohle přece nechceme pustit na naše silnice. Auto, které atakovalo hlavu řidiče sloupkem řízení!

Jenže bohužel se tohle stalo právě nyní testovanému Nissanu NP300, který vzal nezávislý zkušební ústav Global NCAP na přesazený nárazový test v rychlosti 64 km/h. Výsledek je opravdu tristní. Sloupek řízení vyrazil proti hlavě řidiče, takže ten by neměl šanci na přežití. I člověk na sedadle spolujezdce by měl tak těžká poranění, že by patrně přišel o pravou nohu.

Jaký je tedy výsledek? Ani jedna hvězdička v ochraně posádky a dvě hvězdičky z pěti při ochraně dětí.

Nutno připomenout, že tento automobil se představil v roce 1997 jako Nissan Frontier, NP300 nebo Navara. Záleželo na trhu. Vyráběn byl do roku 2004, ale některé trhy světa jej stále mají v nabídce, jako právě jihoafrická republika.