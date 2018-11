fra, Novinky

Je škoda, že to, co vám teď představujeme, je auto pro jihoamerický trh. Tam bude nabídnuto 420 kusů Toyoty Hilux GR Sport, která na sobě nese typické prvky Gazoo Sport. Jaké to jsou? Třeba sportovní vzhled, který si nespletete – karoserie v bílé, černé nebo červené barvě s doplňkovými polepy v typických tvarech. Pak tu jsou černá maska chladiče, nášlapy, červené lemy u mlhovek nebo velký oblouk za střechou.

Takhle vypadá skvěle i pracovní pickup.

V interiéru najdeme na opěrkách hlavy vyšitá loga GR a štítek s pořadovým číslem před řadicí pákou. A pak krásně umístěnou červenou linku na přístrojovce.

Jednoduchá červená linka, a tak pěkně to oživí.

Každé auto bude mít svůj pořadový štítek

Zajímavé je, že zatímco jiné značky by se spokojily s polepy a efektem, v Toyotě (respektive Gazoo Racing) připravili set i pro techniku. Vpředu tak jsou jiné tlumiče a tvrdší pružiny. Jen škoda, že motor a převodovka zůstaly stejné – čtyřválec o objemu 2,8 litru má výkon 130 kW a točivý moment 450 N.m. Výkon je přenášen přes šestistupňovou automatickou převodovku na všechna kola.