Nejsem fanouškem hatchbacků, protože bývají krátké a zřídkakdy vypadají opravdu dobře. Jenže když se jim na záda přidá batoh, dokáže to s elegancí kolikrát divy. Většina lidí, pokud se rozhodne pro kombík, v něm hledá větší kufr, ne eleganci.

K ostrým hatchbackům jsem také skeptický – prostě proto, že mají většinou motor na špatném místě a pohon špatné nápravy. Jasně, pro praktická auta na každý den je koncepce „všechno vpředu“ z řady důvodů výhodná, ale v zábavném autě chci motor uvnitř rozvoru a pohon zadních kol. A manuální převodovku. [celá zpráva]

Větší délka znamená víc elegance oproti hatchbacku.

Dá se to zkombinovat? Můžete postavit auto, které bude dobré po řidičské stránce i jako kombík? Hledáte-li grand tourer, jde to, jak jsem zjistil nedávno při testu podobně zaměřeného Francouze, ale Cupra má být ostrá. [celá zpráva]

Tuhý, ale zároveň pohodlný podvozek

Přebírám tedy klíče a rovnou objíždím několik různých koutů Prahy. Navigační aplikace Waze, zrcadlená na centrální displej pomocí systému Android Auto, je v odpolední špičce nedocenitelná. Cupra je v pražských ulicích tuhá, ale přesto relativně pohodlná, aby z vás nevyklepala duši.

Později vyrážím po proslulé D1 do Beskyd a zjišťuji, že mi docela chybí adaptivní tempomat, a také bych nepohrdnul ventilovanou sedačkou. Podvozek ale funguje i v dálničních rychlostech na nezrekonstruovaných úsecích D1 – je pořád tuhý, ale zároveň pohodlný.

I na 19” kolech je dost pohodlný, abyste na D1 nepoztráceli všechny plomby.

Waze nás vede okolo zácpy po klikatých silničkách Vysočiny, kde zkouším, co zvládne čtyřkolka. Systém 4Drive je sice „jen“ Haldex, ale ve spolupráci se systémem XDS zvládne simulovat vektorování točivého momentu. A v zatáčkách to je znát, zadní kola se zapojují do děje. Nečekejte ale, že by zatočila za vás, tak aktivní zadní náprava být nedokáže.

DSG ve sportovním režimu podřazuje před zatáčkou, ale pak na rovince drží kvalt zbytečně dlouho, i když plyn povolím, takže beru řazení do vlastních rukou. Dokud nezrychluji opravdu na plný plyn, v zátahu není znatelné žádné přerušení. Změny kvaltů jsou dost rychlé i hladké zároveň. A výfuk si při odřazení pod plynem hezky odfrkne.

Všechny čtyři koncovky jsou pravé.

Najíždíme zpátky na dálnici, vracím auto do komfortního jízdního režimu – ne že by byl v režimech nějak výrazný rozdíl, ale zkusit jsem to musel – a dál ukrajujeme desítky kilometrů. Až za Vyškovem si uvědomuji, že jsem se zatím obešel bez zastávky; byť tvrdý a relativně hlučný, Leon ST Cupra dokáže být i dobrým grand tourerem.

Do dvoustovky síly dost

Sedačky drží tělo velmi pevně, ale zároveň jsou dost pohodlné i pro dlouhé cestování. A relativně vysoký výkon motoru znamená, že s předjížděním není problém v podstatě nikde. Dokud tedy nejedete víc než 200 km/h, to už síla motoru značně uvadá, ale tak vysoko se u nás člověk nedostane.

Tachometrová dvoustovka do 20 vteřin není špatné číslo. Zátah výrazně slábne až nad touhle metou.

Dvoulitr pod kapotou má tři stovky koní a 400 N.m, které spolupracují s pouze šestistupňovou převodovkou DSG. Je zpřevodovaná docela nakrátko, takže zrychlení je ohromující, ale k maximálce 250 km/h dlouho trvá se dostat – téměř dvoukilometrová dráha letiště v Hoškovicích nám na to nestačila, jak ukazuje video.

A také to znamená, že na dálnici běží motor v relativně vysokých otáčkách. Ve 130 km/h je virtuální ručička otáčkoměru lehce nad třemi tisíci, ve 150 km/h ukazuje 3 500 ot./min. Devadesátka znamená nějakých 2 100 otáček – to vše na šestý převodový stupeň, samozřejmě.

Přední sedačky jsou pohodlné a zároveň pevně drží tělo.

Spotřeba za zhruba tisíc testovacích kilometrů se ustálila na 9,7 l/100 km. Dalo by se nad tím mávnout rukou se slovy, že 300 koní je nutno nakrmit, kdyby byl tenhle Leon autem čistě pro zábavu. Jenže on dokáže dost dobře fungovat jako jediné, příp. hlavní auto do rodiny – a u toho je třeba provozní náklady zvažovat. A taky vyžaduje vysokooktanový benzín, který je jednak dražší a také není k mání na každém rohu.

Vzadu je místa tak akorát.

Líbí se mi; vady jsou jen v detailech

Pokud jste zkraje článku hledali komentář vzhledu a zmínka o eleganci kompaktních kombíků vám nestačila, je to jednoduché – Leon ST Cupra se mi opravdu líbí. Falešného toho na něm totiž moc nenajdete, možná tak pokus o difuzor mezi koncovkami výfuku je trochu směšný. Ty koncovky jsou ale všechny čtyři skutečné, což se dnes už moc nevidí.

Přesto mi na něm pár detailů vadí. Jednak to je pouze jedna zadní mlhovka, přestože by v lampách na dvojici prostor byl. A dále falešně startuje; když motor naskočí, otáčky vylétnou lehce nad dva tisíce.

Jenže to neudělají při startu, ale zlomek sekundy po něm. To znamená, že to není start, který by otáčky vyhnal tak vysoko, nýbrž jen show. Chcete další důkaz? Při opravdu studeném startu v nějakých třech stupních nad nulou motor nic takového nedělá, protože je na to příliš studený.

Baví mě ho honit v zatáčkách.

I přesto však je Leon ST Cupra s pohonem všech kol velmi povedeným náčiním. Jenže má jeden zásadní problém – cenu. Testovaný kousek překročil hranici 1,1 milionu korun bez jakýchkoliv pokročilých jízdních asistentů či byť jen hlídání mrtvého úhlu. A to se dostává do teritoria Opelu Insignia GSI, který je větší, hezčí a má podstatně zábavnější čtyřkolku.