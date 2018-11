fra, Novinky

Nový patent, který Kenan Sahin už nechal zaregistrovat v Americe, Evropě, Číně i Japonsku, snižuje podíl kobaltu v katodách z 20 procent na pouhá čtyři procenta. Jde o to, že vědci se podařilo vložit kobalt do specifických míst v chemické struktuře katod. Tohle extrémní snížení by mohlo zajistit, že kobaltu bude dostatek i v budoucnu a hlavně že se vystačí s nalezišti i v jiných oblastech světa, než je vojensky nestálé Kongo. Právě těžby kobaltu v Kongu, kde jsou největší naleziště, se celý svět elektromobility obává.

Sahinův nový vynález, nazvaný GEMX, může být používán v řadě typů napájecích zdrojů na bázi niklu. Na výroční konferenci o automobilovém průmyslu už vědec oznámil, že podnikl několik jednání a prodej licence už je odsouhlasen.

Kapacita nejvyšší úrovně

Kenan Sahin je původem Turek, ale v šestnácti letech odešel do USA, kde vystudoval MIT. Posléze vybudoval softwarovou firmu Kenant Systems, kterou posléze prodal za 1,5 miliardy dolarů. Pak se začal zajímat právě o akumulátory a jejich vývoj. Postupně uspěl i na tomto poli a jeho firmu TIAX chtělo koupit hned několik velkých chemických hráčů na trhu, včetně BASF. Právě ta se snaží dodnes, ale Sahin odolává. S BASF spolupracuje, investují do vývoje společné peníze. Například Kenan Sahin investoval do vývoje svých vlastních sto milionů dolarů.