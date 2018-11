fra, Novinky

I v Česku se s MR2 svezla spousta lidí. Tohle nebylo žádné super žihadlo, ale naopak sporťáček, který dokázal za malý peníz nabídnout hodně zábavy. Tedy měl několik menších problémů, jako třeba chování na mokru, ale to nic nemění na tom, že na MR2 vzpomíná hezká řádka mužů jako na svou první sportovní srdcovku.

Byla to malá mrštná dáma, která ale jako každá dáma měla pár malých chyb.

Podle britského Autosaru se čeká, jak moc bude úspěšný model Supra. Pokud ano, a pokud bude stále ve světě tak dobrá finanční situace, jaká je dnes, pak přijde na řadu malý levný sporťáček pro širší masy. Ovšem bude to trochu jiný koncept než předtím. Tohle bude totiž elektromobil. To vyjde značku mnohem levněji, protože konverze připravované elektrické platformy bude snazší a levnější než vytvoření nějakého podvozku a spalovacího motoru.

Auto by mělo všechno uprostřed – jak akumulátory, tak i elektromotor. Tím by se výrazně ukotvilo těžiště doprostřed, což je předpoklad dobrých jízdních vlastností. Elektřina by navíc umožnila autu prodej i tam, kde už v roce 2025 (to je předpokládaný nástup auta na trhy) bude zakázáno vjíždět do center měst se spalovacím motorem.

Bude Celica?

Toyota ale plánuje i návrat slavného jména Celica. Tohle legendární sportovní auto, které vyhrávalo závody rallye jak na běžícím pásu, by se mohlo také dostat do výroby. Ovšem kam by se zařadilo? Někam pod model Supra? Ale tam je GT86. Možná právě nová generace tohoto auta by mohla vzít na sebe nelehký úkol – vytáhnout na světlo jméno Celica. Nedávno o tom hovořil v jednom rozhovoru i šéf vývoje značky, Masayuki Kai, který uvedl, že pokud tomu budou doba a zákazníci nakloněni, tak by Celica mohla být verzí s pohonem všech kol.

Toyota Celica na portugalské rallye (1996)