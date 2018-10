mb, Novinky

Alkohol a auta k sobě na první pohled nejdou moc dohromady – řídit pod vlivem alkoholu je krajně nezodpovědné. Ovšem obdivovat krásná auta či o nich hovořit u sklenky vína, to je něco zcela jiného.

A právě na takové chvíle myslí upravený Lexus ES 350, který se představí na aktuálně (30. 10.) začínající výstavě tuningu SEMA Show v americkém Las Vegas.

Zvenčí vypadá jako normální ES 350 v opravdu krásné červené barvě.

Zvenčí skoro nic nepoznáte. Dvacetipalcová kola Rays Avventura Stratagia vypadají, jako by na tomhle lexusu byla od výroby, a bodykit je tak decentní, že kdybychom před sebou neměli tiskovou zprávu, ani bychom si ho nevšimli.

To, čím je tenhle sedan zajímavý, se ukrývá v zavazadelníku – je to chladnička na víno a vedle umístěný držák na čtyři skleničky, samozřejmě s logem Lexusu. To vše provedené v dubovém dřevě, včetně dekorací v rozích kufru, které víc než co jiného připomínají sudy na víno.

Prostor pro čtyři skleničky a čtyři lahve vína je lemován dubovým dřevem.

Chladnička i sklenice jsou samozřejmě pod kryty a dubové dřevo je dost odolný materiál na to, abyste na něj mohli umístit zavazadla. Takže můžete vzít tři přátele na výlet, a jakmile dojedete do cíle, vaše oblíbené víno bude mít přesně tu správnou teplotu.

Za povšimnutí stojí i několik detailů v interiéru – „koberečky“ tvořené zátkami z vinných lahví a „gastronomická“ výšivka v hlavových opěrkách předních sedadel.

Má to ovšem jeden háček – protože se jedná o kreaci pro SEMA Show, téměř jistě se „vinná zástavba“ v katalogu příplatkové výbavy neobjeví. Bohužel, nutno dodat.