maž, Novinky

Automobilka Jaguar Land Rover zahájila minulý čtvrtek výrobu ve svém novém závodě u Nitry na Slovensku. Pracuje v něm 1300 lidí, postupně by jich měla firma zaměstnat až 2800. [celá zpráva]

Roční kapacita činí 150 000 vozidel s možností rozšíření až na dvojnásobek. Jisté je, že se zde bude vyrábět model Discovery a pak ještě jeden, o kterém britská automobilka mlčí. Podle zjištění britského listu The Guardian by to měla být ale právě nová verze legendárního defenderu.

Land Rover Discovery

FOTO: Land Rover

Podoba nástupce defenderu zatím nikde nebyla publikována, jisté ani není, jak moc zachová automobilka unikátní průchodnost terénem. Nová generace by se měla představit v příštím roce.

Land Rover Defender se vyráběl mezi lety 1948 až 2015. Vyrobilo se více než dva milióny kusů. Test rozlučkové edice najdete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]