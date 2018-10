V létě toho byly plné noviny - nenechávejte děti nebo psy v autě, když je venku čtyřicet ve stínu. Psali jsme o tom, jak rychle teplota v autě stoupá, když ho necháte zaparkované na slunci. [celá zpráva]

Ale co kdyby byla celou dobu zapnutá klimatizace, aby v autě byla nějaká snesitelná teplota? Řada aut dnes umožňuje zapnout klimatizaci - či v zimě topení - na dálku tak, aby v autě bylo příjemně, už když do něj nastoupíte.

Joshe Atchleyho napadl „psí režim” pro Teslu Model 3 - zapnutá klimatizace a rádio, a k tomu zpráva na displeji, že starostlivý kolemjdoucí nemá rozbíjet okno, že se pes uvnitř nevaří. Podělil se o nápad na Twitteru a Elon Musk odpověděl pouze „ano”.

Yes

Jako potvrzení, že něco takového můžeme jistě čekat, tuhle zprávu neberme. Ovšem, v Modelu 3 si na displeji můžete pustit staré videohry, takže proč ne psí režim? [celá zpráva]

Není to první nápad na upozornění kolemjdoucích, že pes v autě je v pořádku. V červenci letošního roku se objevila nálepka na okně, která říkala, že je všechno v pořádku, a udávala i telefonní číslo majitele vozu, kdyby měl onen starostlivý kolemjdoucí přesto potřebu něco se psem v autě dělat.

When you have a #Tesla. pic.twitter.com/WvbQ0z8Ucs