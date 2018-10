fra, Novinky

Co se stane, když ťuknete se starým autem do auta před sebou? Pravděpodobně to odnese váš přední nárazník, který praskne, zadní nárazník to díky velké zadní výztuži sotva pozná. Nárazník bude něco stát, ale na osobní bankrot to nebude.

V Americké automobilové asociaci ale vzali tři nová auta Nissan Rogue, Toyota Camry a Ford F-150 a zjišťovali, jaké jsou ceny dílů a také sumy za jejich správnou instalaci. Výsledek byl samozřejmě ten, že moderní systémy, které zvyšují bezpečnost silničního provozu, výrazně prodražují spotřební díly. Výsledek oprav takových aut je asi dvakrát dražší než u těch, které senzory nemají. AAA to vypočítala i konkrétně s cenami, ale ty pro ČR nejsou úplně signifikantní, protože jde o ceny amerických vozů.

Náklady na opravy se totiž výrazně prodražují už nejen tím, že by některé senzory, kterými jsou auta dnes olepena kolem dokola, byly rozbité, ale proto, že je třeba je správně instalovat a nastavit. Takže i hloupě prasklý nárazník, kde všechny senzory přežily, vyjde na dvojnásobnou částku jen kvůli těmto úkonům.

Stejně tak je dražší i čelní sklo, pokud je za ním instalovaná kamera. Ta snímá třeba dopravní značky, vozovku před autem apod. Kamery totiž potřebují určitou kvalitu skla, která je vyšší, než mívalo sklo dříve. Propustnost světla, rovinnost apod., to jsou důležité aspekty, které je teď třeba dodržet naprosto přesně.

Vysoké ceny, velký užitek

Jak ale upozorňují odborníci, tak i když tyto systémy jsou velmi drahé, stále výrazně snižují rizika nehod, takže vlastně zabraňují tomu, aby majitel auta platil peníze za další nehody. Například statistiky automobilek uvádějí, že systém proti opuštění jízdního pruhu snížil počet smrtelných nehod o neskutečných 86 %. Mnoho senzorů pak zabraňuje otloukání blatníků na parkovištích dnes a denně, takže vlastně ve výsledku peníze i ušetří.