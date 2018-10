Překoná tesla v Evropě lexus? Rozhodnou prodeje nejlevnějšího modelu

Tesla se v Evropě sice prodává, ale chtělo by to ještě posílit. Tomu má pomoct nová plánovaná továrna. Přesto ale prodeje šplhají nahoru už nyní, a dokonce to vypadá, že za září bude mít tesla lepší prodeje než lexus.