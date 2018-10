mb, Novinky

Nový motor o objemu 1,3 litru nahrazuje dosavadní motory 1,2 a 1,3 DIG-T a je k mání ve dvou výkonových variantách - 140 koní a 240 N.m, nebo 160 koní a 260 N.m. Technicky jsou obě verze stejné, rozdíl je jen v softwaru.

Technologie z Nissanu GT-R, vrcholového sporťáku v nabídce značky, jsou vložky válců nastříkané na stěnách, nikoliv vkládané při výrobě. Tyto „vložky” snižují vnitřní tření v motoru, což znamená nižší spotřebu paliva.

Nový benzínový motor 1,3 DIG-T pro Nissan Qashqai

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Lepší je také tepelná vodivost „vložky”. To umožní zvýšit kompresní poměr bez rizika detonačního hoření, takže z každé kapky benzínu dostanete víc výkonu.

Za zmínku stojí také hlava válců, která má při pohledu z čela motoru tvar trojúhelníku. Důvod pro takové řešení je v úspoře hmotnosti. Do hlavy jsou částečně integrovány výfukové svody a jsou extrémně krátké, aby výfukové plyny měly při vstupu do turbodmychadla co nejvíce energie.

Třináctistovka má samozřejmě přímé vstřikování paliva, takže potřebuje filtr pevných částic. GPF (Gasoline Particulate Filter), jak se toto zařízení označuje, je spojené s katalyzátorem a je umístěné hned za turbem.

Kombinovaná spotřeba paliva je dle výrobce pro obě verze s manuální převodovkou 5,3-5,7 l/100 km v závislosti na velikosti kol, která si vyberete. Dvouspojková převodovka má spotřebu o chloupek vyšší - 5,4-5,8 l/100 km.

Důvody, proč se zbavit dvou rozdílných motorů a nabídnout jeden ve dvou verzích, jsou kromě snížení výrobních nákladů také v lepším pokrytí tužeb zákazníků. Tedy, alespoň Nissan tvrdí, že pro 140k motor najde víc zákazníků než pro dosavadní 115k dvanáctistovku.

Základ začíná pod půlmiliónem

Nový motor je už možné objednat v obou verzích a i s dvouspojkovou převodovkou; čtyřkolka však v nabídce nebude. Základní cena slabší verze ve výbavě Visia je 489 tisíc korun.

S vyšší výbavou - stupňů je celkem pět - ceny rostou až na 725 tisíc korun a příplatek za silnější verzi motoru je 46 600 korun. Budete-li chtít i sedmistupňovou dvouspojku, vězte, že je k mání jen ke 160k verzi, a to za dalších 52 300 korun navíc.

Samozřejmě že nový motor splňuje požadavky emisní normy Euro 6d-TEMP, která vstoupila v platnost letos v září.

Za tím účelem Nissan upravil i dieselovou patnáctistovku, u níž tkví největší změna v přidání selektivní katalytické redukce, tedy vstřikování roztoku močoviny do výfukového systému za účelem redukce emisí oxidů dusíku.

Podle dostupných informací by měl v lednu příštího roku do nabídky přibýt nový diesel o objemu 1,7 litru, se kterým si budete moci koupit i pohon všech kol.

Vraťme se ale k benzínu - jak nová třináctistovka jezdí? Nissan nás pozval na prezentaci do Barcelony, kde budeme mít možnost se novinkou svézt.